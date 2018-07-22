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Для реставрации Ассановского особняка нашли подрядчика в Бийске

Новости
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В наукограде приступают к реконструкции Ассановского особняка. Подрядчика ждет контракт на 16,6 млн рублей. Как сообщает «Бийский рабочий», конкурсная комиссия приняла решение о том, что соглашение должно быть заключено с предприятием «Отделстрой».

Договором предусмотрены следующие работы: реставрация фасада и балконов, внутренняя отделка, замена окон и дверей, устройство крылец, ограждения с коваными решетками, скамеек, ремонт беседки и озеленение территории. Сообщается, что все работы должны будут завершены до ноября 2019 года. Между тем гарантия на них дается на пять лет.

Напомним, проект реставрации здания обсуждался уже давно. Дискуссии вызвало оснащение Ассановского особняка лифтом. В нынешнем контракте установка лифта не значится.

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Источник «БР» рассказал, что хотя подрядчик и определен, контракт с ним еще не подписан. Это произойдет в ближайшее время. К ремонтно-отделочным работам приступят после майских праздников. В каком режиме будет работать музей во время ремонта не известно. Сами сотрудники говорят, что потребуется частичный перенос экспонатов.

Напомним, приступить к ремонту музея должны были еще в 2018 году, из городского бюджета для этого было выделено 15 млн рублей. Тогда планировалось, что подрядчиком станет омская фирма, но из-за ряда обстоятельств тендер пришлось разыгрывать заново.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Сергей Кулыгин