Алтайохранкультура взялась спасать исторические памятники после скандала с барнаульской усадьбой

Новости 22.04.2019 18:40 857

Ремонт шести памятников культурного наследия регионального значения будет проведен в Алтайском крае, передает Алтайохранкультура. Соответствующий отчет разместили на сайте управления.

Сообщается, что в Барнауле будут отремонтированы следующие объекты- «Жилой дом (деревянный)» на улице Анатолия, 104, «Административное здание» на проспекте Ленина, 62, «Банк» на улице Молодежная, 38, а также памятник федерального значения - «Дом Полякова и Яковлева» на улице Максима Горького, 30.

Также известно, что в Бийске будет проведен ремонт «Дома Зенковых» на улице Советская.

Добавим, согласно отчету в Топчихинском районе планируется проведение ремонта и благоустройство территории «Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов».

Тем временем другие памятники архитектуры буквально разбирают по кирпичикам в краевой столице. Напомним, скоро с карты исторического центра Барнаула исчезнет усадьба купца Михайлова, здание построено в начале XX века и представляет историческую и даже архитектурную ценность. На её месте прокуратура края намерена построить свой офис.