Медсёстры на Кузбассе объявили голодовку

Новости 23.04.2019 19:00 393

Две медсестры Анжеро-Судженской больницы объявили голодовку, чтобы привлечь внимание общества и федеральных властей к планируемым массовым увольнениям сотрудников больницы.

Валентина Львова и Марина Агаркова намерены с 24 апреля начать голодовку в знак протеста против увольнений и перевода младшего медицинского персонала на ставку уборщиц. Регламент голодовки будет опубликован в понедельник. Об этом сообщил профсоюз медицинских работников.

Под сокращение попадают более ста санитарок и медсестёр. Часть оставшихся ставок изменится на «уборщиц с функциями санитаров». Это нужно для того, чтобы вывести сотрудников из-под действия «майских указов» и не повышать им зарплату.

По словам Агарковой, Росздравнадзор и Государственная инспекция труда на жалобы не реагируют, а областной прокурор перенаправил обращение активисток в департамент охраны здоровья, который и проводит сокращения.

На Алтае медики, уезжающие на село, вновь могут получить до 1 млн рублей Новости 12.04.2019 11:25 Выплаты производятся в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» 446

Пикеты против сокращений медики Анжеро-Судженска начали ещё 11 марта. После этого участниц начали вызывать на допросы в полицию, а мэр города лично требовал санитарок покинуть профсоюз. Об этом рассказал сопредседатель профсоюза Андрей Коновал. 21 апреля активисты провели митинг против увольнений, однако много людей собрать не смогли, поскольку митинг был санкционирован мэрией в 7 утра на окраине города.