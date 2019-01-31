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Алтайское Заксобрание просит вернуть регионам контроль за продажей спиртного в точках общепита

Новости
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Депутаты Алтайского Заксобрания направили в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании инициативу, согласно которой регионы должны получить право контролировать продажу алкоголя в общепите. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Решение о продвижении такой инициативы было утверждено на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в области регулирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а в последствии и профильным комитетом АКЗС.

«В свое время, после принятия ограничений по продаже алкогольной продукции в розничных магазинах с 21:00 до 9:00, сложилась ситуация, при которой недобросовестные предприятия торговли, «псевдобары», возникли в освободившейся от конкурентов - розничных магазинов - нише. Установив в магазинах пару столиков и предлагая продукцию, в том числе порционно, они имитировали деятельность по оказанию услуг общественного питания. Большое количество таких питейных заведений появилось на первых этажах многоквартирных домов, в связи с чем резко возросло количество жалоб населения на шум и нарушение общественного порядка в ночное время», - рассказал председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

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Для снижения количества «пивных точек» в 2016 году была введена норма, ограничивающая продажу алкоголя в ночное время организациями общепита, расположенными в жилых домах. Закон работал почти два года. Ряд питейных заведений закрылся. Снизилось количество обращений граждан.

Но спустя некоторое время федеральный законодатель забрал полномочия по установлению дополнительных ограничений для магазинов и общепита. С того момента ни законодательные, ни исполнительные органы субъектов страны не могут устанавливать дополнительные ограничения времени, мест и условий для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«В результате, сегодня у нас сохранены ограничения для розничной продажи алкоголя до 21.00, но другой канал, где любой может его приобрести - предприятия общественного питания, в том числе и алкомагазины, позиционирующие себя как общепит - доступен для всех и находится в заведомо более выгодных условиях. И любая попытка краевых депутатов на своем уровне регулировать ситуацию в правовом поле будет противоречить федеральному законодательству», - объяснил существующее противоречие Лунев.

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Теперь АКЗС должен дождаться заключения от Совета законодателей, затем профильный комитет Заксобрания примет решение о внесении документа на сессию. После поддержки большинством депутатов законодательная инициатива краевого парламента будет направлена в Госдуму.

Автор: Политсиб.ру