ВТБ входит в состав учредителей АНО «Цифровая экономика»

Новости 22.04.2019 17:55 321

Решение о вступлении банка ВТБ в состав учредителей АНО «Цифровая экономика» принято органами управления банка и АНО. В настоящее время необходимые документы проходят регистрацию в Минюсте России.

Такой шаг позволит ВТБ вести продуктивный диалог с государством и участвовать в принятии ключевых решений по развитию передовых цифровых технологий.

Важно понимать, что АНО «Цифровая экономика» является основной площадкой для диалога государства и бизнес-сообщества по вопросам выработки общей стратегии и реализации мероприятий, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках реализации нацпрограммы представители бизнеса участвуют в работе по шести федеральным проектам: кадры для цифровой экономики, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровые технологии, нормативное регулирование, цифровое государственное управление.