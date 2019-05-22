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ВТБ входит в состав учредителей АНО «Цифровая экономика»

Новости
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Решение о вступлении банка ВТБ в состав учредителей АНО «Цифровая экономика» принято органами управления банка и АНО. В настоящее время необходимые документы проходят регистрацию в Минюсте России.

Такой шаг позволит ВТБ вести продуктивный диалог с государством и участвовать в принятии ключевых решений по развитию передовых цифровых технологий.

Важно понимать, что АНО «Цифровая экономика» является основной площадкой для диалога государства и бизнес-сообщества по вопросам выработки общей стратегии и реализации мероприятий, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках реализации нацпрограммы представители бизнеса участвуют в работе по шести федеральным проектам: кадры для цифровой экономики, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровые технологии, нормативное регулирование, цифровое государственное управление.

 «Сейчас у бизнеса появилась уникальная возможность участвовать в формировании нормативной базы и принятии решений в области стратегического развития и внедрения новейших цифровых технологий, а также новых подходов к информационному взаимодействию государства и бизнеса. Уверена, что наш опыт и ИТ-компетенции по созданию высокотехнологичных продуктов и сервисов будут востребованы в рамках построения цифровой экономики», - рассказала заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

Автор: Политсиб.ру