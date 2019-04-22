Прокуратура вслед за Барнаулом и Бийском «заберет» ежемесячную компенсацию у каменских депутатов

Новости 22.04.2019 11:40 1019

Как стало известно «Политсибру», депутаты Каменского горсовета на ближайшем заседании, 30 апреля, удовлетворят протест прокуратуры относительно компенсационных выплат народным избранникам.

Одним из вопросов повестки станет рассмотрение протеста Каменского межрайонного прокурора на решение горсовета, принятого еще в декабре 2016 года. Согласно документу, выплаты полагались только тем, кто осуществлял полномочия на непостоянной основе. Размер компенсации составлял 1000 рублей. Выплаты производились раз в два месяца. При этом в случае отсутствия депутата на заседании без уважительной причины компенсация не выплачивалась.

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Данное положение начало действовать с 1 января 2017 года. Однако уже с мая каменские депутаты разделят судьбу бийских и барнаульских коллег.

Напомним, на заседании Барнаульской городской думы 22 февраля депутаты удовлетворили протест прокурора, касающийся ежемесячных выплат народным избранникам, работающим на неосвобожденной основе. На одного депутата из бюджета города на это тратилось 6000 рублей ежемесячно. Речь шла сразу о 35 членах представительного органа власти.

Ранее такая же судьба постигла их бийских коллег. В наукограде депутаты, работающие на непостоянной основе, правда, получали куда более скромные 1000 рублей в месяц.