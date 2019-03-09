Вагон-купе и 500 рублей на столицу: Барнаульская дума определилась с командировочными расходами депутатов

Новости 09.03.2019 13:30 1423

Барнаульская гордума приняла положение о порядке и размерах возмещения депутатам, работающим на постоянной основе. Речь идет о расходах, связанных со служебными командировками. Потенциально воспользоваться документом могут 4 депутата.

Как следует из постановления, подписанного председателем БГД Галиной Буевич, возмещение расходов на командировки производится за счет средств, предусмотренных в бюджете города на содержание думы.

Оплате подлежит проезд до места назначения и обратно. В случае с самолетом речь идет о билетах в эконом-класс, с железнодорожным транспортом – о вагоне-купе скорого фирменного поезда. Что касается проживания, компенсации подлежит стоимость одноместного номера в гостинице.

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Суточные народным избранникам полагаются символические: по 500 рублей за день пребывания в Москве и Санкт-Петербурге и по 100 рублей - в любом другом населенном пункте. Отчитаться за потраченные деньги депутатам необходимо в течение трех рабочих дней после возвращения.

Напомним, из 40 человек зарплату в Барнаульской гордуме в настоящее время получают четверо: Марина Ермоленко (руководитель комитета по социальной политике), зампредседателя БГД Сергей Струченко, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин. Именно они и вправе передвигаться по стране за бюджетный счет.

К слову, на заседании Барнаульской гордумы в конце февраля депутаты удовлетворили протест прокурора, касающийся ежемесячных выплат народным избранникам, работающим на неосвобожденной основе. До сих пор на одного депутата из бюджета тратилось 6000 рублей в месяц.