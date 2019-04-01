Кредиторы добиваются банкротства крупного алтайского завода

Кредиторы ОАО «Алтайский моторный завод» планируют обратиться в арбитражный суд с просьбой признать предприятие банкротом и открыть конкурсное производство. В 2018 году задолженность завода составляла более 254 млн рублей, сообщил «Коммерсант».
Деньги пытается получить «Чебоксарский агрегатный завод»
Как писал «Политсибру», предприятие под управлением российского концерна «Тракторные заводы» занималось производством и реализацией дизельных двигателей. О том, что АМЗ находится на стадии банкротства, стало известно еще в декабре 2017 года: численность работников снижалась, а кредиторская задолженность росла. В мае 2018 года по иску ФНС России на АМЗ была введена процедура наблюдения.
В 2018 году Александр Карлин, который на тот момент возглавлял Алтайский край, обвинил собственников завода в срыве программы по серийному выпуску двигателей для комплектования тракторов сельхозназначения и комбайнов. Он отмечал, что «технологическая часть, массовое производство двигателей собственником варварски убито».