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Кредиторы добиваются банкротства крупного алтайского завода

Новости
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Кредиторы ОАО «Алтайский моторный завод» планируют обратиться в арбитражный суд с просьбой признать предприятие банкротом и открыть конкурсное производство. В 2018 году задолженность завода составляла более 254 млн рублей, сообщил «Коммерсант».  

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Как писал «Политсибру», предприятие под управлением российского концерна «Тракторные заводы» занималось производством и реализацией дизельных двигателей. О том, что АМЗ находится на стадии банкротства, стало известно еще в декабре 2017 года: численность работников снижалась, а кредиторская задолженность росла. В мае 2018 года по иску ФНС России на АМЗ была введена процедура наблюдения. 

В 2018 году Александр Карлин, который на тот момент возглавлял Алтайский край, обвинил собственников завода в срыве программы по серийному выпуску двигателей для комплектования тракторов сельхозназначения и комбайнов. Он отмечал, что  «технологическая часть, массовое производство двигателей собственником варварски убито».

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край #АМЗ