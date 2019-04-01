Алтайские эсеры подготовили вопросы к отчету губернатора

Новости 01.04.2019 14:48 71

К отчету губернатора Алтайского края Виктора Томенко по итогам работы главы региона и правительства, который состоится на апрельской сессии АКЗС 25 апреля, фракция «Справедливая Россия» подготовила вопросы. Среди наиболее актуальных – борьба с бедностью, зарплаты бюджетников, помощь сельхозтоваропроизводителям, банкротство градообразующих предприятий, мусорная реформа и многие другие.

Борьба с бедностью – одна из приоритетных задач для власти. Об этом заявил президент страны в послании к Федеральному Собранию. Алтайский край, как известно, занимает одно из последних мест в России по среднему уровню доходов и одно из первых – по количеству бедных жителей (в том числе семей с детьми). В этой связи справедливороссы спрашивают, какие приоритетные меры правительство АК предпринимает (или собирается предпринять) для решения этих проблем? Есть ли в регионе стратегия по борьбе с бедностью?

Вероятное решение этого вопроса на региональном уровне – повышение средней зарплаты. Как известно, одним из предвыборных обещаний избирательной кампании Виктора Томенко была задача увеличения средней зарплаты в крае в течение пяти лет до 43 тыс. рублей. Депутаты интересуются, за счет чего будут достигнуты соответствующие темпы экономического развития и каковы источники роста экономики внутри региона?

В то же время по уровню официально заявленных зарплат по региону по отдельным отраслям – вполне радужная картина. Однако «с земли», в частности, от медиков поступает совершенно другая информация, и у депутатов возникают вполне резонные вопросы о достоверности официальных данных. Планируется ли в этой связи организовать независимый анализ озвучиваемых министерскими чиновниками данных по средней зарплате?

Ряд вопросов касаются муниципальных образований. Например, в то время как краевой бюджет уже несколько лет профицитный, большинство муниципальных районов задыхаются от бюджетного дефицита. Какие же меры собирается принять правительство для повышения уровня их бюджетной обеспеченности? Парламентарии также констатируют, что система муниципального финансового контроля формальна и неэффективна, и намерены выслушать мнение руководителя региона, какие реформы для этого необходимы.

Многие жители края высказывают серьезную обеспокоенность предстоящей муниципальной реформой – переходу к системе муниципальных округов: планируется ли масштабная кампания по их созданию?

В 2018 году валовой сбор зерна в крае превысил пять миллионов тонн, из-за чего перед крестьянами остро встала проблема сбыта и переработки выращенной продукции. Как известно, обещанная краевыми властями программа субсидирования железнодорожных транспортных расходов фактически не заработала. В этих условиях главный вопрос для них, которые транслируют депутаты – какие меры намерено предпринять правительство для помощи аграриям?

Кроме того, в последнее время остро встала проблема ухудшения финансового положения, вплоть до банкротства крупных бюджетообразующих предприятий не только муниципалитетов, но и в целом региона. В частности, речь идет об Иткульском спиртзаводе, АО «Алтайский бройлер», крупных и средних сельхозпроизводителей, застройщиков и т. д. В чем причины подобной вероятной тенденции, задаются вопросом справедливороссы, и что делает правительство для ее преодоления?

Ну и, наконец, о мусорной реформе, которая вызывает повсеместное недовольство граждан. По сути, происходит передел рынка. И далеко не везде на замену приходят профессионалы. Не поставлена работа с населением, территориальные схемы обращения с отходами вызывают много нареканий, отсутствует актуальный реестр мест накопления ТКО и др. Исходя из обозначенных вопросов, что планирует правительство предпринять в ближайшее время для их решения?

Это лишь неполный перечень вопросов, которые депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили к отчету губернатора. Партийцы надеются получить содержательные, а не формальные ответы на них.