Жители многоэтажки в Бийске жалуются на «частный хоспис» в одной из квартир

Новости 28.03.2019 11:20 171

Жители многоквартирного дома в Бийске обратились к журналистам «Бийского рабочего» с жалобой на открытый «хоспис» в квартире. По словам одного из жителей, в ней проживают больше десяти человек.

Жильцы рассказали, что после Нового года в одну из квартир на первом этаже заселились люди. К подъезду стали подъезжать машины, из которых выгружают пожилых людей, лежачих больных. По версии жителей дома, в подъезде организовали частный хоспис – место, куда семьи за определенную плату помещают стариков и безнадежных больных.

Бийчане утверждают, что из квартиры постоянно раздаются крики, стоны и кашель. Кроме того, у подъезда дежурят машины скорой помощи и катафалк. В квартире дежурят мужчины, которые никого не пускают за порог. Согласно еще одной версии жителей, те самые дежурные могут оказаться мошенниками, которые свозят в квартиру одиноких людей и заставляют отказываться от квартир.

Как много людей проживает в квартире – неизвестно. Но однажды житель дома Николай Шалаев попал в квартиру.

«Я был в этой квартире, когда здесь еще были нормальные хозяева, знаю, где что у них на трубах. Тогда и увидел, что там творится. Мне кажется, там, в «двушке», живет человек пятнадцать. По всему периметру комнат – диваны, кровати, лежаки какие-то. Несколько людей – лежачие, остальные – ходить могут. И, конечно, запах специфический – представляете, столько пожилых людей одном месте! Мы не понимаем, как вообще можно было такое учреждение в обычной квартире отрыть. Для этого же есть специальные положения: что должно быть обособленное помещение, с обученным медперсоналом. И у постояльцев справки должны быть: с какими диагнозами они лежат. Может быть, там инфекционное что-то?», - сказал Николай Шалаев.

Мужчина, открывший дверь на этот раз, заявил, что не имеет права запускать в квартиру людей.

«А что происходит? Живем мы здесь! Мы не имеем права запускать вас. Мы вам мешаем разве? Это вы сами шумите. Ночью спасть невозможно: здесь вот топают, сверху дети какие-то, рядом кто-то бегает постоянно. Но мы же не жалуемся. Мы люди, каждый по-своему живет. Кто-то стучит, кто-то ремонт делает, кто-то телевизор смотрит. У нас никто не пьянствует, никто даже не курит. Зайдите в любую квартиру – вы там все курите и бухаете!», - отметил он.

Владельцы квартир в доме неоднократно обращались в полицию, Роспотребнадзор, в налоговую. Но в любом ведомстве отвечают, что повода для вторжения в частную собственность нет.

В управляющей компании, обслуживающей дом, заявили, что уже получали обращение от жильцов.

«Мы пытались связаться с собственником квартиры, но отклика так и не дождались. Он неохотно с нами разговаривал. Сказал, его квартира – что хочет, то и делает. Но мы уже подготовили обращение в прокуратуру. Хотелось бы, чтобы эту квартиру проверили. Если там действительно так много людей, то это нарушение норм: должно быть не менее 9 квадратов на человека», - отметила руководитель УК Надежда Рычагова.

Журналистам удалось связаться с молодой женщиной, которая занимает квартиру вместе со своими подопечными.

«Это не хоспис! Кто вообще до этого додумался? То хоспис, то мы квартиры «отжимаем». Что движет людьми, которые подобное выдумывают? Я буду бороться за свое честное имя. Мы просто добрые люди, которые помогают другим, попавшим в беду. Квартира принадлежит моему другу, он пустил нас на время. Какую лицензию мы должны получить, чтобы просто жить в квартире? Но, знаете, это мне «звоночек»: надо выходить на новый уровень. Будет и лицензия, будет и хоспис», - отметила девушка.

Девушка не смогла ответить, сколько человек проживают в квартире и платят ли они за содержание. Но она пообещала, что в скором времени перевезет квартирантов из квартиры в другое место. Скорее всего, это будет частный дом. Вопрос должен решиться до конца недели.

В полиции отметили, что никаких смертей в этой квартире в 2019 году зарегистрировано не было.