Директора частного комплекса и спасателя осудили за смерть подростка на озере в Алтайском крае

Новости 26.03.2019 10:10 276

Директор и матрос-спасатель признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погиб 15-летний подросток.Трагедия произошла в июне 2017 года, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

15-летний подросток из Михайловского района, находясь на территории культурно-оздоровительного комплекса «Моховое» в Ключевском районе, не умел хорошо плавать и переместился на опасную для него глубину озера. Дно имело уклон. Юноша был оставлен без должного внимания и контроля, так как матрос-спасатель покинул свое рабочее место. Подросток стал тонуть, его тело было обнаружено спустя некоторое время после произошедшего.

Следователи установили нарушения в деятельности директора ООО «Моховое», утвердившего график работы матросов-спасателей, при котором второй сотрудник отсутствовал на спасательном посту.

Суд назначил директору комплекса наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, матросу-спасателю – три года лишения свободы условно.