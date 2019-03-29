Алтайский сенатор рассказал, что усугубляет последствия паводков

Новости 19.03.2019 10:45 352

В Совете Федерации прошла встреча с руководителем Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным. Как считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, обсуждение с руководителями министерств актуальных отраслевых проблем - очень нужная и продуктивная форма совместной работы. Именно такие встречи, не отчеты или заслушивания федеральных руководителей, а выработка общего подхода на первоочередность и актуальность решения проблем, по мнению сенатора, придадут сотрудничеству новый импульс.

Так, на прошедшей встрече с Дмитрием Кобылкиным алтайский сенатор обратил внимание министра природных ресурсов и экологии РФ на то, что почти все регионы страдают от наводнений.

Помимо природных факторов, отягчающих последствия паводков, есть ряд таких, минимизировать влияние которых не только возможно, но и необходимо. Это, прежде всего, безответственное строительство на затопляемых территориях, считает Сергей Белоусов.

Необходимо пересмотреть размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Изучить блестящий опыт СССР в решении этой проблемы и, как итог, ограничить выделение земельных участков под все виды хозяйственной деятельности в паводкоопасных зонах, уверен парламентарий. Сенатор сослался на мнение ряда специалистов, которые считают что в водоохранной зоне, на первой надпойменной террасе, строительство должно быть запрещено вообще. В случае, когда местные власти разрешение на застройку все же дают, то для принятия правильного решения их должны консультировать специалисты, владеющие данными о возможном поведении водных потоков.

Предложение алтайского сенатора было поддержано Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, руководству Минприроды было рекомендовано подготовить предложения по корректировке законодательства в этой сфере.