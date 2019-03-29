Житель Алтая до смерти избил отца-инвалида

Новости 03.03.2019 12:55 449

Житель Республики Алтай избил родного отца. 64-летний мужчина от полученных травм скончался, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие установили, что в новогоднюю ночь братья, их пожилой отец и несколько гостей распивали спиртные напитки. Позже один из братьев пошел в сельский клуб села Сугаш, чтобы посмотреть праздничное представление. Вернувшись домой, он встретил своего отца-инвалида, который был недоволен тем, что сын не взял его с собой в клуб. Мужчина разозлился на родителя, ударил его кулаком по лицу, а затем, когда потерпевший упал на крыльцо, ударил его два раза ногой в область грудной клетки. После этого родственники примирились и продолжили выпивать. Утром обвиняемый обнаружил, что отец скончался.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.