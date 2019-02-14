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Трап, с которого упали люди в барнаульском аэропорту, эксплуатировался сверх положенного

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Самоходный трап, с которого во время посадки на самолет в аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова упали пассажиры, использовался дольше срока эксплуатации. Также он не проходил планового обследования, сообщил ТАСС со ссылкой на транспортного прокурора Дениса Костенко.

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«Трап, во-первых, использовался за пределами срока его эксплуатации. Во-вторых, не проходил обследования, которые установлены сроком в три года и пять лет… Эксплуатация еще четырех [трапов] прекращена и двух приостановлена», - отметил прокурор.

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Напомним, 12 февраля в аэропорту Барнаула при посадке в самолет «Барнаул – Москва» (Домодедово) произошел надлом верхней части трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку. Администрация аэропорта издала указ о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов и заявила о готовности оказать поддержку пострадавшим в результате данного инцидента.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: mintrans22.ru

#Барнаул #Аэропорт