Репетитор по химии: зачем заниматься дополнительно?

Химия Фото: pixabay

Химия – одновременно один из самых сложных и самых востребованных в некоторых профессиональных областях предметов школьной программы. Будущие врачи, фармацевты, ученые, специалисты металлургической, нефтяной и, что логично, химической промышленности изучают эту науку особенно усердно.

Вместе с тем, химия, особенно органическая, считается одной из самых трудных для понимания, тем более в рамках школьной программы, когда темы преподаются быстро, а для индивидуальных занятий банально не остается лишней минуты.

Определенную помощь и практическую поддержку в изучении химии могут оказать дополнительные внеклассные занятия. Вот по этой ссылке можно посмотреть анкеты педагогов, если вам нужен именно репетитор по химии: https://www.tutoronline.ru/repetitor-po-himii.

Готовимся поступать в ВУЗ

Несмотря на то, что преподаватели высших учебных заведений ежегодно уверяют первокурсников в том, что школьную программу можно забыть, на практике оказывается, что без основ, которые вы прошли в классах, все равно не обойтись. Более того, отличные знания предмета в рамках программы (или даже за ее пределами) требуется для поступления и сдачи профильного ЕГЭ.

Сдача государственных экзаменов

Химия не относится к обязательным предметам, которые ученики обязаны сдавать поголовно. Однако некоторые школяры предпочитают выбрать именно ее в качестве профильного экзамена на выбор. В этой ситуации без репетитора, который, по крайней мере, научит готовиться систематически и в правильном направлении, не обойтись.

Проблемы с успеваемостью

Пропустить одну-две темы по химии, не понять какой-то раздел из учебника – и вот вы уже скатились до троечника, который списывает на любой самостоятельной работе. Химия – такая наука, которая требует предельного внимания и понимания. К сожалению, не всегда у учителей есть время и силы многократно объяснять трудную тему каждому и тем более с каждым заниматься факультативно, чтобы нагнать программу.

Олимпиады и конкурсы

Химия также входит в список предметов, по которым ежегодно проводятся региональные, федеральные и даже международные олимпиады. Победители и призеры таких соревнований получают не только памятные призы, но и привилегии при поступлении в ВУЗ или трудоустройстве в будущем. Хороший репетитор, который работает не только по учебнику, поможет подготовиться к олимпиадам и конкурсам.

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