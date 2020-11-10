Насколько высокой оказалась репутация алтайского губернатора и его сибирских коллег

Рейтинги 10.11.2020 14:00 2328

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место по Сибирскому федеральному округу и 65 – в общероссийском ноябрьском рейтинге репутации глав регионов, составленном сервисом измерения репутации Pravdaserm.

Губернаторы регионов Сибири расположились в рейтинге следующим образом:

Андрей Травников (Новосибирская область) – 3 место по РФ;

Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – 19 место по РФ;

Сергей Цивилёв (Кузбасс) – 22 место по РФ;

Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 24 место по РФ;

Александр Бурков (Омская область) – 39 место по РФ;

Александр Усс (Красноярский край) – 56 место по РФ;

Виктор Томенко (Алтайский край) – 65 место по РФ;

Сергей Жвачкин (Томская область) – 72 место по РФ;

Игорь Кобзев (Иркутская область) – 79 место по РФ;

Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 82 место по РФ.

Судя по предыдущему рейтингу, позиции глав регионов Сибири за месяц не претерпевали никаких изменений.

Сервис осторожно прогнозирует, что в ближайшие месяцы губернаторы-аутсайдеры будут либо повышать свою репутацию, либо фаворитами на выборах станут другие кандидаты. В 2021 году выборы пройдут лишь в одном регионе Сибири – Тыве.

Методология

Рейтинг Pravdaserm примечателен тем, что не берёт за основу мнения экспертов или политологов, а также не принимает во внимание количество упоминаний персоны. Методика исследования основывается на оценке «тональности» информации, попавшей в топ поисковых систем.