Студенты АлтГТУ стали обладателями стипендий Фонда Андрея Мельниченко

Новости компаний 28.10.2020 16:50 343

25 выпускников сибирских Центров детского научного и инженерно-технического творчества стали участниками Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко в 2020 году.

Среди них пять первокурсников Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Во время обучения в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» они проявили себя в учебе и исследовательской деятельности, успешно сдали экзамены и поступили на бюджетные места в АлтГТУ.

Стипендиальная программа Фонда Андрея Мельниченко включает два вида стипендий: федеральную (30 000 рублей в месяц) и региональную (8 000 рублей в месяц). Обладателями первой могут стать выпускники образовательных Центров, которые стали победителями или призерами крупнейших международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, а также показали высочайшие достижения в области естественных и точных наук. На региональную стипендию могут претендовать лучшие воспитанники Центров детского научного и инженерно-технического творчества, поступившие на бюджетные места в ведущие вузы регионов присутствия компании ЕвроХим, СУЭК и СГК. Такую стипендию учащиеся получают на протяжении всех лет обучения при условии отличной учебы в вузах.

По словам выпускника Центра «Наследники Ползунова», студента 3 курса МГУ Данилы Сивцова, стипендиальная программа Фонда помогла сконцентрироваться на учебе и долгосрочных целях.

«Стипендия позволила мне посещать дополнительные курсы, которые невозможно было бы обеспечить за счет собственных сбережений», – отметил Данила.

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017-2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда можно прочесть здесь или здесь

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан при всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании на базе Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова в октябре 2017 года. В 2020-2021 учебном году к обучению в Центре приступили более 460 школьников 5−11 классов по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника.

Центр — это поддержка и развитие одаренности учащихся школ, проявляющих интерес к углублённому изучению предметов естественно-математического цикла, оказание учащимся всемерной поддержки в личностном развитии, ранней профориентации, вовлечение ребят в научно-исследовательскую деятельность и участие в предметных олимпиадах. Шесть специализированных лабораторий Центра оснащены самым современным оборудованием, позволяющим реализовывать образовательные проекты любой сложности.

ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» осуществляет:

углубленную подготовку учащихся 5−11 классов по физике, химии, математике, программированию и робототехнике;

организацию научно-исследовательской работы школьников под руководством сотрудников и преподавателей вуза;

подготовку школьников к предметным олимпиадам, научно-техническим конкурсам и научно-практическим конференциям различного уровня (муниципальным, региональным, всероссийским, международным и т.д.).

В 2020 году 100% выпускников Центра поступили в ведущие российские вузы на бюджетные места. Обучение в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» бесплатно.