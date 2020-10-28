Алтай-Кокс передал автомобиль скорой помощи заринским медикам

Новости компаний 28.10.2020 13:35 271

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» приобрели автомобиль скорой помощи для Центральной городской больницы Заринска, два отделения которой переоборудовали в ковидный госпиталь.

Автомобиль скорой помощи марки ГАЗ-32214 "Газель" необходим медицинскому учреждению для более оперативной работы в период пандемии. На приобретение машины скорой помощи направили более 3,7 млн. рублей.

«Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска,- отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. - Социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает медицинских работников на передовой борьбы с инфекцией. Наша задача сегодня – создать более комфортные и безопасные условия для врачей и их пациентов».

С начала пандемии Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали в медицинское учреждение 120 тысяч одноразовых масок, противоэпидемические костюмы и комбинезоны, латексные перчатки, защитные экраны для лица. На эти средства фонд выделил более 3,2 млн. рублей.

Администрации города помогли в приобретении бесконтактных термометров, бесконтактных санитайзеров и около 500 литров кожных антисептиков для образовательных учреждений Заринска, дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.