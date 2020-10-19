СГК произвела 44,2 млрд киловатт-часов электроэнергии с начала года

Новости компаний 19.10.2020 14:20 53

За 9 месяцев 2020 года предприятия Сибирской генерирующей компании выработали 44,2 миллиарда киловатт-часов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первую очередь это объясняется изменением структуры производства в энергосистеме Сибири, которое выразилось в увеличении объемов выработки ГЭС из-за высокой водности в 2020 году. С начала года их доля в ОЭС Сибири составила 58%, что на 6% больше, чем годом ранее. Также в некоторой степени повлияло и снижение потребления — за 9 месяцев в Сибири оно упало на 1%.

Электроэнергия

В сентябре 2020 года станции Алтайского филиала СГК суммарно произвели 317 млн. кВт*ч. электроэнергии. Электростанции Барнаула (ТЭЦ-2 – 60 млн. кВт*ч, ТЭЦ – 3 – 119 млн. кВт*ч), станция Бийска – 138 млн. кВт*ч. За аналогичный период 2019 года производительность составила 289 млн. кВт*ч, что на 28 млн. меньше. Бийская электростанция уменьшила выработку на 11 млн. кВт*ч, в Барнауле ТЭЦ – 2 произвела на 17 млн. кВт*ч меньше, объём производительности ТЭЦ – 3, как и в 2020 году - 119 млн. кВт*ч.

Все электростанции СГК в сентябре 2020 года произвели 4,26 миллиарда кВт*ч электроэнергии. В прошлом сентябре предприятия СГК произвели 2,28 миллиарда кВт*ч электрической энергии.

Тепловая энергия

Производство тепловой энергии СГК за 9 месяцев 2020 года составило 25,9 миллиона гигакалорий, сократившись на 7,3% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — более высокая температура наружного воздуха в 2020 году. За 9 месяцев этого года в городах присутствия СГК средняя температура составила +7,7°С, а в 2019 за тот же период — +5,4 °С.

В сентябре предприятия СГК выработали 1,79 миллиона гигакалорий тепла, это на 10,5% больше, чем в сентябре 2019 года, что связано с более ранним началом отопительного сезона в городах Сибири. Полная информация по объемам выработки электроэнергии в сентябре и причинам снижения по каждой станции представлена в таблице ниже.