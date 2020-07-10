Медучреждениям Барнаула хотят присвоить имена выдающихся врачей

Новости 10.07.2020 16:15 140

Общественники Алтайского края внесли предложение губернатору Алтайского края Виктору Томенко и министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову присвоить имена выдающихся врачей медицинским учреждениям региона. Об этом сообщила общественная организация "Гражданский патруль".

Медицинский персонал в нынешних реалиях оказался самой уязвимой категорией населения, постоянно контактирующей с больными. На сегодняшний день в России от COVID-19 скончалось около 500 медиков. Алтайские общественники отметили, что называть медучреждения именами тех, кто их прославил – хорошая традиция.

"Эпидемия COVID-19, охватившая весь мир в этом году, заставила людей по-другому взглянуть на профессию врача. Люди снова увидели в медицинском работнике настоящего героя, достойного наград и почестей. Эти изменения отразились и в государственной политике (например, введены специальные награды для врачей - орден Пирогова и медаль Луки Крымского). Нужно сказать, что и в нашем регионе жили и работали выдающиеся медицинские работники, о которых мы просто обязаны знать и помнить", - прокомментировал обращение представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи им. А.Н. Чеглецова

Общественники предложили присвоить КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» имя заслуженного врача РСФСР, выдающегося хирурга Александра Николаевича Чеглецова, который работал в городской больнице хирургом и заведующим отделением неотложной хирургии и травматологии. Чеглецов первым в Барнауле применил обезболивание и первым в 1936 году произвел операцию на сердце, впервые провел 17 операций на легких - лобэктомии и является пионером в этой области в Алтайском крае. Было предложено перенести памятный знак, посвященный Чеглецову (ваза), от здания по пр-ту Ленина, 72 к зданию одного из корпусов БСМП.

Городская клиническая больница №11 им. З.С. Баркагана

КГБУЗ «Городская клиническая больница №11 Барнаула» предложили дать имя теоретика медицины, основателя расположенной здесь кафедры пропедевтики внутренних болезней АГМУ Зиновия Соломоновича Баркагана. Он руководил ей до 1997 года. А в 60-х создал один из первых в стране центров по диагностике и лечению нарушений гемостаза. С 1997 года почетный профессор АГМУ и научный руководитель Академического центра по патологии гемостаза АГМУ.

Зиновий Соломонович Баркаган внес существенный вклад в изучение и разработку методов лечения различных видов тромбофилий и онкотромбозов. Им и его сотрудниками разработана и внедрена в практику система оригинальных методов диагностики и лечения синдрома невынашивания беременности.

Алтайский краевой клинический перинатальный центр им. А.И. Смирнова

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» предложили присвоить имя основателя государственной службы родовспоможения на Алтае Александра Ивановича Смирнова. Смирнов в 1912 году на собственные средства построил и организовал первый частный роддом на Алтае. Именно на его базе в 1922 году был организован первый в Алтайской губернии государственный роддом.

"Несмотря на то, что по понятной причине Смирнов не был сотрудником краевого перинатального центра «ДАР», считаем присвоение его имени именно данному учреждению наиболее обоснованным. Оно сейчас является ведущим в крае медицинским учреждением в области родовспоможения и поэтому достойно носить имя основателя этого направления медицины в нашем регионе, - прокомментировал краевед Данил Дегтярев.

Здание роддома до сих пор существует, однако располагается в нём уже другое учреждение - библиотека № 17 ЦБС Барнаула.