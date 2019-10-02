«Лед тронулся»: новую школу в Боровихе уже готовятся проектировать

Новости 02.10.2019 16:20 330

Проект Боровихинской школы в Первомайском районе вошел в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) на 2019 год.

Новое здание вместо ветхого довоенного здесь пытались построить много лет. Последняя попытка его возведения провалилась: подрядчик подписал контракт, однако строительство так и не начал. В итоге земля под новую школу попросту простаивала, поскольку находилась в аренде у несостоявшегося застройщика. Ситуация усугублялась тем, что аналогичного участка, пригодного для строительства школы, в селе нет.

В июле Александр Прокопьев организовал выездное совещание при участии главы краевого Минобра Максима Костенко и представителей регионального Минстроя. Благодаря этому визиту, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки – началось оформление документов, необходимых для получения финансирования из краевой инвестиционной программы на 2019-й год.

Накануне Александр Прокопьев встретился с педагогическим коллективом и родителями учеников, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к новой школе.

«Буквально, накануне нашей сегодняшней встречи проект вошел в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год. Для нас это значит, что мы можем ускорить начало строительство на год. Считаю, что это наша с вами общая серьезная заслуга», – заявил депутат.

Глава Первомайского района Александр Иванов сообщил, что руководство района смотрит в будущее с оптимизмом и добавил, что средства на проектирование здания уже заложены в бюджете на следующий год.

До того времени должно прослужить нынешнее здание, поэтому Александром Прокопьевым был инициирован его ремонт. Средства на него выделили местные предприниматели, администрация района и сам депутат.

Наиболее проблемными элементами были крыша и пол в спортзале. Крышу отремонтировали, пол перестелили и обработали антисептиком. Спортзал дополнительно покрасили. Теперь ученики смогут заниматься в подобающих условиях до завершения строительства новой школы. Ждать его осталось уже недолго.