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Первый в Барнауле пешеходный фонтан запустят в начале октября

Новости
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В Барнауле в начале октября планируют открыть первый пешеходный фонтан. Его построят в обновленном сквере на улице Панфиловцев, 22.

Как передает пресс-служба регионального правительства, на этой территории рабочие заменят старое асфальтовое покрытие, обустроят парковки, высадят более 20 деревьев, установят спортивный комплекс. Здесь будут стоять новые скамейки, урны и фонари.

Самое интересное,  что в этом проекте предусмотрен пешеходный фонтан.  Он будет расположен на одном уровне с землей, чаша проектом не предусмотрена. Это первый в городе пешеходно-прогулочный фонтан. Запустить его планируется к 5 октября.

«Он будет состоять из 26 струй, площадку сделают из противоскользящего гранита двух цветов. На выполнение работ из бюджетов разных уровней выделили 22,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, помимо сквера на улице Панфиловцев в этом году в Барнауле по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают два участка аллеи по улице Георгия Исакова.

Автор: Политсиб.ру

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