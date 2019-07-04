Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко: «Национальные проекты – импульс для развития вуза»

Мнения 04.07.2019 16:50 60

Алтайский государственный педагогический университет активно включился в реализацию национальных проектов. На сегодняшний день вуз уже работает в нескольких направлениях – это нацпроекты «Демография», «Образование», «Наука» и «Цифровая экономика». По количеству и объёму предстоящих мероприятий, интеллектуальных и физических трудозатрат все проекты разные, но тем участие в их осуществлении интереснее для вуза. О роли педуниверситета в реализации нацпроектов, новых программах и открывающихся перспективах рассказывает ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

«Национальные проекты, а также разработанные на их основе федеральные, региональные программные документы – это векторы, в которых должно, на мой взгляд, осуществляться планирование деятельности современного вуза. Как первый вуз Алтая, педуниверситет всегда был на передовой линии подготовки педкадров, и он не может остаться в стороне от участия в проектах, которые определяют развитие страны в целом и системы образования в частности. Конечно, АлтГПУ работает в рамках собственной программы стратегического развития, и многие её аспекты уже созвучны мероприятиям нацпроектов, поэтому говорить, что мы разрабатываем программы с нуля, некорректно – это умаление значимости труда всего нашего коллектива.

Университет – учитель учителей

Национальный проект «Образование» – ключевой для АлтГПУ. В регионе большое внимание уделяется строительству новых объектов образовательной инфраструктуры – детских садов и школ. Обеспечение этих учреждений кадрами – наша ключевая задача, которую мы реализуем во взаимодействии с Минобрнауки Алтайского края и муниципалитетами. Мы находим поддержку и на уровне федерального профильного министерства.

В нацпроект «Образование» включены 10 программ, среди которых выделю проект «Учитель будущего». Основное предназначение нашего вуза – подготовка высококвалифицированных педагогов, владеющих современными образовательными технологиями.

Подготовить качественного выпускника – это половина дела, а точнее, начало пути. В концепции непрерывного педагогического образования важную роль играет повышение квалификации специалиста, соответствие его современным требованиям к педагогу. Импульс дальнейшему развитию этого направления должно придать создание в Алтайском крае в рамках проекта «Учитель будущего» сети Центров профмастерства педагогов. Мы готовы не только взять на себя обязательства по созданию этого центра на базе АлтГПУ, но и стать базовой, ведущей площадкой непрерывного сопровождения педагогов.

Вуз включился и в проект «Успех каждого ребёнка», который также является одним из подразделов нацпроекта «Образование». В университете создан студенческий педагогический отряд «Кванториум АлтГПУ», участники которого будут работать на площадках краевого технопарка «Кванториум.22» со школьниками Барнаула и Алтайского края. В отряд вошли студенты института физико-математического образования. Оснащение системы дополнительного образования детей новым высокотехнологичным оборудованием требует подготовки кадров, владеющих новыми компетенциями, и мы такую подготовку обеспечиваем. Отмечу, что на протяжении нескольких лет вуз является площадкой подготовки кадров для системы дополнительного образования. 75 руководителей краевых учреждений дополнительного образования детей и молодёжи прошли профподготовку в нашем вузе в рамках проекта «Успех каждого ребёнка». Уверена, что это обеспечит более эффективную деятельность этих учреждений.

От цифрового университета к цифровизации образования

Сегодня образование немыслимо без цифровизации. Причем под цифровизацией я имею в виду не оснащение образовательных организаций информационно-коммуникационными средствами. Наполнить школу компьютерами – это еще не цифровизация. Речь идет о создании цифровых образовательных ресурсов.

В части реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в вузе разработан проект модели цифровой образовательной среды АлтГПУ, которая, с одной стороны, обеспечит подготовку будущих учителей для работы в современной школе, с другой стороны, позволит осуществлять дальнейшее совершенствование цифровой инфраструктуры вуза и управления образовательным процессом.

Цифровая образовательная среда университета направлена на создание и внедрение дополнительных цифровых сервисов для абитуриентов, студентов, преподавателей, а также на формирование новых компетенций выпускников института физико-математического образования, которые должны будут создавать такую среду в школах. В образовательный процесс планируется введение онлайн-курсов, разработанных ведущими преподавателями вузов страны, а представители ведущих научных школ АлтГПУ разработают такие курсы для студентов других учебных заведений.

По велению крылатой профессии

Еще один подраздел нацпроекта «Образование» – это «Социальная активность». Современный студент не может не быть социально активным. Особенно если это студент педагогического вуза. К активной жизненной позиции его влекут не только внутренние стимулы, но и мотивирует будущая профессия.

Крылатая профессия педагога уже в годы учебы обязывает быть примером социальной активности и ответственности. В вузе есть 10 студенческих отрядов – строительные, педагогические, сервисные. Но наши студенты живо откликаются на запросы региона. В этом учебном году в вузе созданы новые студенческие отряды – педагогический отряд «Кванториум АлтГПУ», который я уже упоминала, отряд спасателей «Олимп безопасности». Идея создания на базе АлтГПУ ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций нашла поддержку в органах исполнительной власти Алтайского края, и мы будем совместно с ГУ МЧС по Алтайскому краю её реализовывать, привлекая студентов из других вузов и старшеклассников.

В период перехода региона на цифровое телевидение в университете был создан студенческий отряд волонтёров, который помогал жителям Барнаула подключиться к новому формату телевещания. В состав отряда вошли 60 студентов института физико-математического образования. Кроме того, совместно с Российским союзом молодёжи с 2016 года мы обеспечиваем общественное наблюдение за порядком проведения государственной итоговой аттестации школьников. Наша команда самая многочисленная – 80 представителей вуза работают в ситуационном центре АлтГПУ и пунктах приёма экзаменов. Участие в корпусе наблюдателей позволяет студентам оказаться по другую сторону экзамена: увидеть, как он устроен, как распределены обязанности между педагогами и администрацией школы, какие требования должен выполнять выпускник во время ЕГЭ и др. Это особенно важно в контексте их будущей профессии.

Социальная активность – тренд нашего университета, и мы готовы продолжать работу в этом направлении.

Расширяем географию сотрудничества

Участие АлтГПУ в федеральном проекте «Экспорт образования» обусловлено активным сотрудничеством с образовательными учреждениями других стран. Стоит отметить, что на данном этапе у вуза несколько изменились приоритеты в международном сотрудничестве: сейчас мы ориентированы на Китай, республики Средней Азии – Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. С Казахстаном у нас давно сложились продуктивные взаимоотношения в области академического обмена, совместных научно-исследовательских проектов, популяризации казахского языка в России, а русского – в Казахстане. Крепнут связи с университетами Франции, Германии, в ближайшее время мы планируем наладить взаимодействие с вузами Австрии, Болгарии, Белоруссии, Вьетнама.

Важно, что правительство Алтайского края видит потенциал педуниверситета в части международных отношений и позиционировании региона на международной арене. В этом году мы вошли в состав делегаций правительства Алтайского края, которые побывали в Киргизии, Узбекистане и Вьетнаме с целью обсуждения направлений сотрудничества с этими странами. Поездки уже дали результаты – подписаны соглашения и меморандумы о взаимодействии в области образования и науки, реализации научно-образовательного и культурного взаимодействия, осуществления академического обмена.

В контексте реализации этого проекта важно отметить, что наш вуз является площадкой, на которой осуществляется в крае сертифицированное тестирование по русскому языку иностранных граждан.

АлтГПУ – вуз инициативной молодёжи

Не могу не остановиться на реализации нашим университетом мероприятий федерального проекта «Социальные лифты для каждого». В рамках проекта создана платформа «Россия – страна возможностей» (rsv.ru), которая объединяет конкурсы, проекты для молодёжи, позволяющие молодым людям проявить свои организаторские, творческие способности, и студенты АлтГПУ – активные участники и победители таких конкурсов. Во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских городов и сёл, «Моя страна – моя Россия» в марте-апреле этого года в номинации «Моя педагогическая инициатива» приняли участие 8 студентов. Весной наша студентка стала серебряным призёром всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал». В июне федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь» объявило грантовый конкурс молодёжных инициатив, в котором университет принял участие с 13-ю проектами заявителей-физических лиц и 15-ю вузовскими проектами. На участие во всероссийском конкурсе лучших добровольческих инициатив «Доброволец России» в 2019 году поданы 3 заявки студентов вуза. Напомню, что в прошлом году наш университет вошел в число победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди вузов и получил грантовую поддержку шести проектов в размере девяти миллионов рублей и успешно их реализовал.

Образование для всех

Ещё один национальный проект, в реализацию которого мы активно включились, – это проект «Демография». На сегодняшний день ведётся активная совместная работа с Управлением Алтайского края по труду и занятости населения, подписано соглашение и достигнута договоренность о сотрудничестве с Министерством спорта Алтайского края. Наши структурные подразделения – институт дополнительного образования, институт физической культуры и спорта, институт психологии и педагогики, институт физико-математического образования – активно включились в работу. Это проекты по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком, по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, по подготовке новых кадров для организации спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов-волонтёров по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и тренеров организаций спортивной подготовки. На сегодняшний день уже осуществляется профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов по дошкольному образованию, технологии, менеджменту в образовании и др. Всего для включения в краевой реестр программ дополнительного профессионального образования для лиц предпенсионного возраста вузом подано более 50 программ.

Участие в реализации национальных проектов даёт идеи для инициирования новых региональных проектов. Так, я вижу значительные перспективы реализации проекта «Малые сёла – большие перспективы», который не только интегрирует ресурсы национальных проектов «Демография», «Образование», «Наука» и «Цифровая экономика», но и обеспечит синергетический эффект деятельности вузов региона – медицинского, аграрного, технического университетов, института культуры. Участие в национальных проектах даёт новый импульс для развития потенциала студентов, преподавателей и вуза в целом. Это открывает новые возможности, новые стартапы, а для кого-то, возможно, и новые смыслы».