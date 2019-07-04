Реконструкция стадиона в Заринске обойдется в 47,5 млн рублей

Реконструкция спортивной площадке «Юность» в городе Заринске обойдется в 47,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение города Заринска «Спортивная школа». Сумма контракта составляет 47,5 млн рублей. Заявки принимаются с 3 июля 2019 года. Принимать заявки перестанут 11 июля, в этот же день состоятся торги по данному лоту.
Директор МАУ «Юность» Татьяна Бердышева рассказала «Политсибру» о грядущих изменениях спортивного объекта.
«Там будет реконструкция футбольного поля. Сделают новое покрытие. По проекту также предусмотрены сектора метания и зона для прыжков в длину. Сам стадион уже давно функционирует. Кроме того, на нем будет произведена прокладка беговых дорожек», - объяснила Бердышева.
Специалист по экономическим вопросам МАУ «Спорт» Андрей Чуб сообщил, что реконструкция будет производиться в рамках федеральной целевой программы по оборудованию спортивных школ.
«Федеральные средства предусмотрены на приобретения искусственного поля, остальное финансирование будет из краевого бюджета и часть направят из бюджета Заринска. Из федеральной казны будет выделено 9,3 млн рублей, бюджет края выделит 30,7 млн рублей и 7,5 млн направят из бюджета Заринска», - рассказал Чуб.
По итогам торгов, будет заключено соглашение с победившим подрядчиком. Работы по строительству должны будут закончены «не позднее 31 июля 2020 года». То есть через год.