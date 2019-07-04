Реконструкция стадиона в Заринске обойдется в 47,5 млн рублей

Новости 05.07.2019 7:40 106

Реконструкция спортивной площадке «Юность» в городе Заринске обойдется в 47,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение города Заринска «Спортивная школа». Сумма контракта составляет 47,5 млн рублей. Заявки принимаются с 3 июля 2019 года. Принимать заявки перестанут 11 июля, в этот же день состоятся торги по данному лоту.

Директор МАУ «Юность» Татьяна Бердышева рассказала «Политсибру» о грядущих изменениях спортивного объекта.

«Там будет реконструкция футбольного поля. Сделают новое покрытие. По проекту также предусмотрены сектора метания и зона для прыжков в длину. Сам стадион уже давно функционирует. Кроме того, на нем будет произведена прокладка беговых дорожек», - объяснила Бердышева.

Специалист по экономическим вопросам МАУ «Спорт» Андрей Чуб сообщил, что реконструкция будет производиться в рамках федеральной целевой программы по оборудованию спортивных школ.

«Федеральные средства предусмотрены на приобретения искусственного поля, остальное финансирование будет из краевого бюджета и часть направят из бюджета Заринска. Из федеральной казны будет выделено 9,3 млн рублей, бюджет края выделит 30,7 млн рублей и 7,5 млн направят из бюджета Заринска», - рассказал Чуб.

По итогам торгов, будет заключено соглашение с победившим подрядчиком. Работы по строительству должны будут закончены «не позднее 31 июля 2020 года». То есть через год.

МАУ «Спорт» была создана 15 ноября 2007 года на основании распоряжения главы Заринска. Учредителем организации является комитет по экономике и управления муниципальным имуществом города. Контролем деятельности организации занимается местный комитет по физической культуре и спорту. В распоряжении учреждения находится спортивный комплекс с пятью спортивными залами. Также есть два футбольных поля, крытая хоккейная коробка и административный корпус, в котором располагается общежитие для спортсменов и лыжная база.