Проектирование школы в Боровихе должно начаться немедленно

Новости 04.07.2019 15:20 219

Боровихинская школа, наверное, войдет в историю Алтайского края как самый трудный и обсуждаемый объект. По официальном данным школа была построена в 1935 году, но директор Боровихинской школы Татьяна Дерюшкина рассказала, что первый класс был открыт в здании почты в двадцатых годах.

Потом делались пристройки, и именно в местах стыков протекает крыша. Глава Боровихинского сельского совета Валерий Голубцов рассказал, что сейчас многим детям приходится ездить в школы соседних деревень.

«Сейчас в школе обучается 198 человек. Есть еще одна школа. Там 506 детей учатся. Новая школа, по моему мнению, должна быть рассчитана на 550 мест. У нас 7,6 тысяч человек проживают в селе. Медленными, но стабильными темпами у нас численность населения растет, поэтому новая современная школа нам просто необходима», - отметил Голубцов.

Строительство нового здания включили вначале в программу 80*80, потом перенесли в программу 85*85.

Единственный пригодный для строительства школы участок в Боровихе включает в себя и сегодняшнюю территорию учебного заведения. Несколько лет этот участок был в аренде у фирмы «Авангард», которая взялась за строительство школы, но не смогла и через суды вынуждена была вернуть Боровихе землю. Суды закончились в конце июня, и теперь школа вернулась в актуальную повестку.

Для принятия решения о строительстве нового здания на площадке собрались министр образования Максим Костенко, представители минстроя региона, представители районной администрациии во главе с Ивановым, председатель сельсовета Валерий Голубцов директор школы Татьяна Дерюшкина. Инициатором совещания выступил депутат ГД РФ Александр Прокопьев. Обсуждение было эмоциональным, но конструктивным. Каждый высказывался со своей позиции.

Татьяна Дерюшкина говорила о перспективах школы - число учеников растет. За последние 10 лет в четыре раза увеличилось количество многодетных семей.

Директор КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Александр Котельников объяснил, что придется значительно менять инфраструктуру – водопровод, котельную, увеличивать мощность трансформатора. Все зависит от того, на сколько мест будет новая школа, важен выбор проекта – типовой или индивидуальный. На все это нужно время.

Министр образования Максим Костенко предложил рассматривать эффективные быстровозводимые проекты, соответствующие всем требованиям – инфраструктурным, программным и содержательным.

«Как только поступят документы, мы приложим все усилия чтобы проект школы вошел в КАИП на 2019 год», - отметил министр.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев обратил внимание на то, что люди уже не верят, что новую школу начнут строить, и это надо исправлять всем вместе.

«Я обсуждал этот вопрос с губернатором Виктором Томенко, он также согласен с этой точкой зрения, школу необходимо включать в краевую адресную инвестиционную программу уже сейчас», - сказал Прокопьев.

На встрече были установлены конкретные обязательства и задачи, которые при совместном выполнении приведут к тому, что в 2020-2021 годах строительство школы все-таки начнется.