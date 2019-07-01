Необходимость дороги Новосибирск-Красноярск в обход Кемерова будет изучена Росавтодором

Новости 01.07.2019 14:55 238

Дорога Новосибирск-Красноярск в обход Кемерова будет дополнительно изучена по инициативе Росавтодора. Компания заказала обоснование инвестиций строительства дороги. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Сибуправтодор, входящий в Росавтодор, был выбран победителем конкурса на обоснование инвестиций в строительстве дороги в обход Кемерова новосибирскую фирму ООО «Росинсталпроект». Об этом сказано в материалах аналитической системы «СПАРК-Маркетинг».

Таким образом, «Росинсталпроект» должен будет до конца 2020 провести изыскания в объеме, необходимом для принятия решения о целесообразности строительства дороги, трассировке, количестве полос движения, количестве примыканий, источниках строительных материалов. Помимо этого, исполнителю будет необходимо изучить транспортные потоки на территории зоны тяготения трассы.

По данным задания на проектирование, автодорога пройдет по северо-западной части Кемерово, по его окраине. Протяженность ее составит 40,5 км. По нормативам она будет относиться к категории скоростной дороги с наличием не менее двух полос в каждую сторону.