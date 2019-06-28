Forbes внес АГМУ в список 100 лучших вузов России

Новости 28.06.2019 14:15 51

Алтайский медицинский университет занял 32-е место в новом, втором по счету рейтинге 100 лучших вузов России по версии Forbes. Как и в прошлом году, медуниверситет стал единственным вузом Алтайского края, вошедшим в рейтинг Forbes.

По сравнению с прошлым годом АГМУ значительно улучшил позиции, переместившись на 33 позиции выше.

В ТОП-100 вошли три медицинских вуза Сибири, лидирующая позиция – у Алтайского медицинского университета (32-е место). Новосибирский ГМУ занял 68-е место, Сибирский ГМУ – 70-е.

Среди 13 медицинских вузов страны Алтайский медуниверситет занял третье место.

Как отмечают авторы рейтинга, при его подготовке использовались данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования.

Методика учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них.

Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников. По качеству образования АГМУ находится на 30-м месте, по доле востребованности выпускников – на 34-м, по фактору Forbes – на 84-м.

Отметим, за четыре года АГМУ не только улучшил позиции в российских рейтингах, но и вошел в новые международные рейтинги, занимая достойные места и опережая ведущие медицинские вузы страны. Последние четыре года вуз удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES. В 2018 году АМГУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор». С 2015 года АГМУ выполняет и перевыполняет все показатели ежегодного Мониторинга эффективности вузов Минобразования России: в последнем рейтинге вуз стал первым среди 15 вузов Алтайского края, вошел в пятерку лучших среди 55 медицинских вузов страны и занял достойное 20-е место в числе 1298 вузов страны разных направлений.