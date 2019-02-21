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Барнаульский оппозиционер поборется за кресло в алтайском парламенте

Новости
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Барнаульский оппозиционер, участник ряда митингов и пикетов Виктор Рау заявил о своем решении баллотироваться в парламент Республики Алтай. Об этом общественник написал у себя в Facebook.

"Команда ПАРНАС в Республике Алтай во главе с её лидером Сергеем Михайловым и кандидатом в главы республики от алтайского народа Мергеном Теркиным пригласили меня в свою команду. Сегодня в Горно-Алтайске меня зарегистрировали как кандидата по спискам партии и как одномандатника в республиканский парламент Эл-Курултай", - написал Виктор Рау. 

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Напомним, что выборы в парламент Республики Алтай состоятся в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

Автор: Политсиб.ру