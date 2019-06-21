Владимир Путин высказался о возможности смягчить статью за хранение наркотиков

Новости 20.06.2019 19:43 236

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что статья 228 УК РФ, предусматривающая тюремное заключение за хранение наркотиков, не будет декриминализована.

«В Российских тюрьмах, среди заключенных, отбывающих наказание именно по этой статье, достигает около 26%, то есть каждый пятый. По моему мнению, либерализация законодательства по этой статье не нужна. Люди должны нести полную ответственность за подобное правонарушение», - сказал Путин.

Президент в очередной раз добавил, что на его взгляд, для предупреждения ситуаций с подбрасыванием наркотиков оперативниками нужно подумать.

«Я поговорю об этом с представителями силовых ведомств. Возможно, будет создан специальный отдел, который бы подобные факты контролировал», - заявил президент.

Также Владимир Путин упомянул историю с журналистом Иваном Голуновым, которому несколько дней назад сотрудники правоохранительных органов подбросили наркотики.