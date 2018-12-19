Завершено расследование резонансного дела об убийстве Михаила Седова

Новости 05.06.2019 17:15 154

Следком по Алтайскому краю завершил расследование резонансного дела об убийстве барнаульца Михаила Седова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 2 октября 2018 года Евгений Кочергин и Михаил Поспелов в ГСК на улице Малахова напали на владельца автомобиля Subaru Tribeca Михаила Седова с целью отобрать у него машину. Молодые люди (обоим на тот момент было по 21 году) избили Седова, затем поместили в багажник его же автомобиля и отвезли к озеру Пионерскому. Там злоумышленники добили мужчину ножом, а тело спрятали в лесу, предварительно похитив имевшиеся у убитого деньги, после чего скрылись.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс, к розыскным мероприятиям подключились неравнодушные граждане. Брошенный во Власихе автомобиль нашли, затем обнаружили тело Михаила Седова, а 24 октября 2018 года задержали и заключили под стражу Кочергина и Поспелова, которые свою вину отрицают.

Адвокаты обвиняемых в убийстве Михаила Седова отказались комментировать ход дела для СМИ Новости 19.12.2018 19:25 На скамье подсудимых могут оказаться Евгений Кочергин и Михаил Поспелов 1357

В настоящий момент дело направлено в суд. Кочергин и Поспелов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

Если суд признает Поспелова и Кочергина виновными, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.