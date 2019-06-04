Мусорная реформа в Омске: появились первые «жертвы»

Новости 04.06.2019 8:45 59

1 июня омская компания «Чистый город» прекратила вывоз мусора, уведомив об этом накануне городскую администрацию. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

«Чистый город» являлся субподрядчиком компании «Экос», а та, в свою очередь, генподрядчиком регионального оператора «Магнит». В последнее время «Чистый город» вывозил мусор за свой счет, поскольку не получал денег от «Экос» за апрель и май. Это привело к тому, что у компании образовались долги по зарплате и налогам. В конце концов, денег перестало хватать даже на бензин, а сотрудники собрались объявлять забастовку.

Председатель профильного комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Виталий Путинцев считает, что субподрядчики нужны были «Экосу» лишь на первом этапе, пока у него не было своих машин.

По его словам, ранее компании, вывозящие мусор, получали деньги от управляющих компаний дважды в месяц и не вывозили крупногабаритный мусор, причем тарифы были втрое ниже. Теперь же 40 % платы за вывоз мусора оседает в карманах генподрядчика, а такие компании, как «Чистый город», неуклонно двигаются в сторону банкротства.