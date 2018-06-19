«Строим мы долго, но на десятилетия»: Виктор Томенко посетил противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске

Новости 29.05.2019 8:45 105

28 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил строящийся в Новоалтайске противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщается на официальном сайте края.

Строительство комплекса на 500 койкомест началось еще в 2011 году и предполагало два этапа. Первый предполагал постройку восьмиэтажного блока лечебной диагностики и палатных отделений на 250 коек, блока лечебной диагностики с операционным отделением в четыре этажа, а также зданий прачечной, газовой котельной, трансформаторной подстанции и ряда других объектов. Смета составила 1,5 млрд рублей.

Компания «СтройГАЗ», выступившая в роли генерального подрядчика, возвела часть сооружений, но в 2015 году прекратила работы и обанкротилась, успев освоить лишь 60 % бюджетных средств – 664 млн рублей. Постройки при этом законсервированы не были, поэтому часть из них пришла в негодность.

Барнаульский «Стройгаз» признан банкротом. Почему и о чём это говорит? Аналитика 19.06.2018 21:33 1162

В ноябре 2017 года подрядчиком стала компания «Селф», взявшаяся достроить объект, на который выделено 840 млн рублей. Как пояснил министр строительства и коммунального хозяйства края Иван Гилев, сейчас главная задача - утвердить проект после внесенных корректировок.

«С «Алтайгражданпроектом» заключен контракт на корректировку проекта. В августе мы должны получить его госэкспертизу. Какой будет стоимость после корректировки проекта - сказать сложно. Но только после этого можно начинать работы в полном объеме», – сказал глава министерства.

Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»? Аналитика 06.11.2018 15:15 Главный подрядчик властей края рискует повторить судьбу своего предшественника – компании «СтройГАЗ», которая обанкротилась под гнетом госко 3808

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил нужду края в новом противотуберкулезном диспансере и рассказал о его финансировании.

«В этом году порядка 180 миллионов рублей федеральных средств и 200 миллионов рублей краевых средств, на следующий год - еще 100 миллионов федеральных, в 2021 также можно будет привлечь федеральные средства для этого объекта. Нам противотуберкулезный диспансер нужен, поскольку фтизиатрическая служба региона серьезно изношена. Это новый объект, который решит многие вопросы», - считает Дмитрий Попов.

Губернатор Виктор Томенко поручил тщательно провести экспертизу нового проекта для принятия взвешенного решения.

«Задача - построить достойный современный объект, полностью соответствующий требованиям - строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку. Лучше потерять в сроках, но в качестве и в деньгах чтобы все было четко. Строим мы долго, но на десятилетия», - резюмировал глава региона.