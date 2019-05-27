Делегация депутатов от ЕР определила приоритеты развития Змеиногорского района

Новости 27.05.2019 17:15 90

«Единая Россия» направила 24 мая в Змеиногорск большую делегацию из АКЗС, представителей городской Думы, координаторов партийных проектов, руководства исполкома регионального отделения. Результатом работы станут приоритеты развития района на ближайшие годы. Как сообщается на сайте регионального отделения ЕР, партийцы изучили сферу образования, а также вопросы здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ, инфраструктуры.

Змеиногорский район выбран неслучайно для первого мероприятия Партии. 8 сентября здесь пройдут выборы депутатов Змеиногорского районного совета народных депутатов – одна из самых крупных кампаний в Алтайском крае в 2019 году.

«Змеиногорскому району предстоит определить, на чем сконцентрироваться в ближайшие годы, какие приоритеты в софинансировании программ определить и как с максимальной эффективностью реализовывать задачи национальных проектов», - отметил Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель АКЗС Александр Романенко.

Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева отметила, что на данный момент в плачевном состоянии находится лечебный корпус Змеиногорской ЦРБ: здание капитально не ремонтировалось около 30 лет. Но ремонт значится в краевой программе «85х85» и Ирина Солнцева считает, что нужно рассмотреть возможность начать его раньше.

Кроме того, депутат Барнаульской городской Думы, председатель общественного совета партпроекта «Новая школа» Марина Понкрашёва рассказала о программе «Земский учитель», по которой переезжающие работать в районы педагоги смогут получать выплаты в 1 млн рублей. Депутат проинформировала, что программа заработает с 2020 года.

Александр Романенко вместе с депутатами оценил ход ремонта на городской котельной № 10. Сейчас все работы там завершены. Объект позволит решить проблему с отоплением, обострившуюся зимой 2018-2019 годов.

Также в 2019 году по проекту «Единой России» «Городская среда» будет реконструирована и благоустроена центральная площадь Змеиногорска - один из основных исторических объектов города. На эти работы будет направлено около 7 млн рублей.

Депутат АКЗС по округу №11, в который входит Змеиногорский район, Сергей Бенслер заявил, что в муниципалитете хорошо налажено взаимодействие между властями, жителями и бизнесом.

«На выборах в Змеиногорский районный Совет народных депутатов, которые состоятся 8 сентября 2019 года, жители сформируют команду, которая сможет выстроить эффективное и продуктивное взаимодействие с правительством Алтайского края, Алтайским краевым Законодательным Собранием, депутатами Государственной Думы и Совета Федерации», - резюмировал Бенслер.

Информация, полученная на объектах, в ходе общения с гражданами, депутатами, стала основой для принятия решения о приоритетах развития Змеиногорска. Они войдут в программу развития района. Предполагается, что при рассмотрении краевого бюджета на 2020 год, при согласовании краевых целевых программ эти цели получат финансовое отражение.

Также краевые парламентарии встретились с активом района, депутатами районного совета, поучаствовали в партийном форуме «Единой России», провели личный прием граждан. «Дни «Единой России» в муниципалитетах теперь будут проводиться регулярно.