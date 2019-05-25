Спартакиада предпринимателей впервые пройдет в Барнауле

Новости 25.05.2019 16:10 58

Первая краевая cпартакиада предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства состоится в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина. Мероприятие будет проходить с 25 по 26 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства, соревнования пройдут по десяти дисциплинам, среди них- стритбол, пляжный футбол и волейбол, плавание, бочче, настольный теннис, бадминтон, шахматы, перетягивание каната, гиревой спорт.

Как рассказали организаторы, в первый день соревнований участники будут бороться за награды в представленных дисциплинах. А на следующий день состоится награждение победителей и церемония закрытия.

В Парке спорта Алексея Смертина для участников и гостей спартакиады будут работать развлекательные зоны, фан-зона, площадки для детей. Кроме того, в рамках спартакиады можно будет сдать часть норм ГТО.