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Житель Алтайского края зверски убил коллегу топором

Новости
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61-летний житель Зонального района обвиняется в убийстве коллеги. Как сообщает пресс-служба СУ СК Алтайского края, трагедия произошла в конце апреля 2019 года.

Установлено, обвиняемый и потерпевший осуществляли трудовую деятельность по найму у одного из местных жителей – занимались сельским хозяйством и животноводством.

В тот день в дом к работникам приехал работодатель. Мужчины стали вместе распивать спиртное.

«После того, как хозяин заснул, между работниками произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес 11 ударов топором по голове своего коллеги, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится  в сообщении Следкома.

Обвиняемый заключен под стражу, своей вины мужчина не признает, утверждая, что коллегу убил работодатель. В настоящее время устанавливаются обстоятельства убийства. Расследование продолжается.

Автор: Политсиб.ру