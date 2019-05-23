Почему алтайские энергетики не используют «пластиковые» трубы на сетях отопления?

Новости 23.05.2019 11:55 72

Сейчас практически во всех городах присутствия Сибирской генерирующей компании идут гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Например, в Барнауле уже завершается проверка по контуру ТЭЦ-3, которая из-за изношенности трубопроводов сопровождалась большим количеством порывов. Вопрос, который чаще всего появлялся в социальных сетях под фото «фонтанов»: «Вот сейчас опять заменят на свои железки, которые заржавеют. Лучше бы пластиковые положили, они долговечнее, я себе дома на все отопление кинул». А действительно, почему в большой энергетике не используют пластиковые трубы на сетях отопления, и настолько ли они «долговечные»?

Как сообщили в компании СГК, применение «пластиковых» труб в теплосетевом хозяйстве возможно, но для внутридомовых тепловых сетей, где их чаще всего и наблюдают горожане, а также для системы горячего водоснабжения. Максимальные параметры теплоносителя в этом случае по температуре не должны превышать 90 °C, а давление составлять до 6, максимум 10 атмосфер. Разберем подробнее.

Пластик бывает разный

На данный момент самые распространенные «пластиковые» трубы производят из

• полипропилена. Этот синтетический материал имеет ограничение по температуре в 90-95 °С. То есть в штатном режиме нагрузку выдержать способен, но при форс-мажоре не исключен порыв. Максимальное давление при высоких температурах - до 9 атмосфер;

• сшитого полиэтилена. Он отличается чуть большей термостойкостью и прочностью. Максимальная температура - 95 °С. Давление - до 12 атмосфер.

Для сравнения

Если брать теплосетевой комплекс Барнаула, находящийся на обслуживании СГК, то применение обычных пластиковых труб:

• при температурном графике 150/70 - недопустимо, так как максимальные рабочие параметры таких сетей: температура - 150 °С, давление - до 16 атмосфер;

• при температурном графике 105/70 - частично возможно, максимальные рабочие параметры сетей: температура - 105 °С, но давление также - до 16 атмосфер. В этом случае применение возможно, но лишь на циркуляционных трубопроводах горячей воды.

Да, существуют варианты высокотемпературных пластиковых труб, но их цена в разы превышает металлический аналог.

Пример: стоимость 1 метра стального трубопровода диаметром 219 мм (такие, например, проложены в качестве квартальных сетей в Барнауле) составляет 2200 рублей плюс изоляция этого участка 1800–2800 рублей. Стоимость аналогичного объема и диаметра предизолированной «пластиковой» трубы в среднем 28 тысяч рублей (рассматривали Изопрофлекс-135А и Касафлекс-155 DN225).

Поэтому применение «пластика» экономически нецелесообразно. Это влечет или снижение физических объемов ремонтов при неизменном источнике финансирования, или повышение тарифа для потребителей при сохранении «физики» и увеличении статьи затрат на ремонты.

Где и из какого материала применяются трубы для отопления и ГВС?

Материал труб для систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС), как уже стало ясно из текста выше, выбирается исходя из рабочих параметров (температура, давление) теплоносителя. Поэтому обычно применяются следующие материалы: магистральные сети - сталь; внутриквартальные сети - сталь и в некоторых случаях «пластик», например, для трубопровода циркуляции ГВС; внутридомовые сети - сталь, «пластик» на усмотрение управляющей организации.

В любом случае материал трубопровода на каждом конкретном участке выбирается не «методом тыка» (цитата из социальных сетей), а в соответствии с действующими регламентами и нормами расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей, правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Что со сроком службы?

Нормативный срок эксплуатации стальных трубопроводов, используемых теплосетевыми подразделениями СГК в Барнауле, - 30 лет. Но это не значит, что сразу же после этого срока труба рассыпается, дальнейшая эксплуатация зависит от нагрузки на участок, грунта и других.

По заявлению производителей, срок службы высокотемпературных «пластиковых» труб - 50 лет. Однако сколько прослужит в наших реалиях, сказать с полной уверенность не сможет никто, так как выпускаются они чуть более 15 лет, ранее подобных труб на рынке не было.