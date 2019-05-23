Барнаульским школьникам показали видеолекцию о ВИЧ

Новости 23.05.2019 13:10 76

21 мая, в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в барнаульской школе № 63 восьми-, и девятиклассникам были продемонстрированы видеоматериалы, рассказывающие о мерах профилактики заболевания и ситуациях, угрожающих заражением.

Мероприятие проводил социолог отдела профилактики Алтайского краевого центра СПИД Илья Красюков, помимо фильма показавший подросткам и статистику заболеваемости по краю и России в целом. Слушатели реагировали живо – как выяснилось, они не представляли себе масштабов и серьезности проблемы. Также школьники не были знакомы со статистическими деталями – например, не знали, что среди ВИЧ-инфицированных по краю вдвое больше мужчин, чем женщин.

После лекции ученикам вручили информационные буклеты «Что надо знать о ВИЧ». Проводимая акция была приурочена к Дню памяти людей умерших от СПИДа.