Прокуратура Барнаула обвинила следователей в «захвате» жилого дома

Новости 18.05.2019 14:47 222

Прокуратура Ленинского района Барнаула ответила Инге Волжениной. Она жаловалась, что в августе 2018 года в ее дом, по ошибке, ворвались вооруженные силовики. Оказалось, что ошиблись следователи, но уголовного дела о превышении должностных полномочий не возбудят, сообщает «Сибирь.Реалии».

Документы подтверждают, что семья Волжениных не имеет отношения к уголовному делу, в рамках которого было принято решение штурмовать дом. Служебная проверка показала, что ошибся оперуполномоченный, который толком не проверил, кто живет в доме. А следователь допустил «вскрытие жилого помещения» без достаточных на то причин, поскольку семья не отказывалась отрыть дверь полиции, сказано в документах прокуратуры.

Полицейских привлекли только к дисциплинарной ответственности. Один из них уже не работает в МВД. Уголовное дело возбуждать не будут. Прокуратура не нашла превышения полномочий в действиях участника группы по контролю за оборотом наркотиков и группы захвата «Гром». Основание — они действовали на основании постановления суда.

СК не нашел нарушений в действиях правоохранителей, ошибочно ворвавшихся в дом к жительнице Барнаула Новости 27.09.2018 2:15 В постановлении суда на обыск говорилось, что оперативные действия проводились по делу о краже 428

Волженина отметила, что ее семья не удовлетворена отказом в возбуждении дела. Они будут писать в вышестоящие инстанции. Они так и не смогли понять, почему в захвате участвовал наркоконтроль, если в постановлении шла речь о краже. Открытым остался вопрос, как подозреваемый по делу прописался в этом доме. Из пояснения миграционной службы ясно только то, что некие сотрудники адресно-информационной службы внесли эти данные в систему на основании листка прибытия от 1995 года, заявила Волженина.

Напомним, рано утром 10 августа правоохранители с оружием разбили в доме окно, чем напугали саму Волженину, ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь. От испуга женщина начала выталкивать неизвестных обратно в окно. В результате произошедшего, она порезала руку о стекло. В постановлении суда на обыск сказано, что операцию проводили по делу о краже. Один из подозреваемых, по данным следователя, был прописан по адресу, где проживает семья женщины. Но Волженина утверждает, что подозреваемый гражданин никогда не был зарегистрирован в ее доме.