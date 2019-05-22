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Частный дом вспыхнул в Барнауле из-за молнии

Новости
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Дом жителей Барнаула стал эпицентром разрушающей силы природы. ЧП произошло 29 апреля.

Как передают очевидцы, разряд молнии ударил в частный дом на ул. Школьной, в районе ВРЗ. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю подтвердили информацию и отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

Сообщение на пульт диспетчера поступило в 20:50. С огнем боролись 21 человек личного состава, на место выезжало пять автоцистерн. Возгорание было ликвидировано в 21:35.

В результате пожара пострадал частный дом, надворные постройки, всего 120 кв. м.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com