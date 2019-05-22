Один из самых дешевых коттеджей в Барнауле стоит млн рублей

Новости 26.04.2019 18:05 402

Один из самых дешевых коттеджей в Барнауле расположен на улице Понтонный мост, его стоимость составляет один миллион рублей.

Двухэтажный дом сделан из пеноблоков, общая площадь жилого помещения составляет 50 квадратных метров. Также имеется в наличии участок земли – одна сотка. Агентство, которое занимается продажей объекта, отмечает, что это «настоящий рай» для рыбака.

Жилье находится в районе водно-моторной станции Обь (поселок Восточный). Сами владельцы рассказали, что коттедж частично готов для проживания зимой. Дом находится в 70 метрах от реки Обь и изначально предназначался для хранения лодки.