Когда в Барнауле распределят путёвки в детские сады?

Новости 24.04.2019 18:05 529

К комплектованию бюджетных дошкольных образовательных учреждений на новый учебный год приступят 25 апреля в Барнауле, передает пресс-служба мэрии.

Списки детей на предоставление мест в детских садах будут размещены на интернет-сайте комитета по образованию города, а также будут вывешены в фойе комитета.

Ирина Синенко, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию города Барнаула: «Несмотря на то, что группы формируются на начало учебного года, процедура комплектования проходит гораздо раньше. Это делается намеренно, чтобы у родителей было время получить информацию о распределении ребенка и направление в детский сад».

В комитете по образованию уточнили, что приём граждан по вопросу получения путёвок в детские сады во всех районах города будет осуществляться с 13 мая по 28 июня. Дополнительно – с 15 августа пройдет повторное автоматическое комплектование.

Как отметила Ирина Синенко, все дети в возрасте 3-4 лет будут обеспечены местами в детских садах:

«У нас порядка 4,5 тыс. свободных мест, то есть 100% обеспеченность детей старше 3 лет. Нехватка ощущается только в отдельных микрорайонах, где идет активное строительство. Поэтому их жителям в августе будем предлагать альтернативные варианты – те детские сады, где есть свободные места. К сентябрю всех детей, распределенных и в апреле, и в августе, ждут места в дошкольных учреждениях», - подчеркнула Синенко.

Свободных мест для малышей 1-1,5 года в Барнауле 640, 2-3 лет – 3679 мест. Отметим, в реконструируемых зданиях дошкольных учреждений создается 506 мест для детей ясельного возраста. Часть ремонтируемых объектов уже включены в процедуру комплектования, поэтому к августу появятся дополнительные вакантные места для детей до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле запланировано строительство 10 новых детских садов, которое должно завершиться к 2020 году. В данный момент строится шесть из них, общей вместимостью 1500 мест, ещё четыре пока находятся на стадии проектирования.