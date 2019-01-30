Алтайские антимонопольщики оштрафовали «Ленту» на 100 тысяч рублей из-за шампуня

Новости 24.04.2019 13:10 507

Сеть гипермаркетов «Лента» привлечена к административной ответственности за распространение недостоверной рекламы о размере скидок, сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

Ранее Управление признало рекламу компании ненадлежащей, нарушающей требования закона. ООО «Лента» организовало рассылку рекламных sms-сообщений для постоянных клиентов торговой сети с обещанием скидки в 40% на определённый товар, однако в действительности заявленная в акции скидка не представлялась.

Алтайское УФАС признало рекламу сети гипермаркетов «Лента» недостоверной Новости 30.01.2019 11:45 Сеть в Алтайском крае организовала рассылку рекламных СМС с обещанием скидки в 40% 666

Заявление о недостоверной рекламе в антимонопольное управление поступило от жительницы Барнаула, которой в день акции при покупке отказали в 40% скидке на шампунь. Согласно приложенному чеку, потребитель, при оплате покупки, получил лишь 5% скидку по карте постоянного покупателя.

В ходе рассмотрения дела установлено, что спорная реклама содержит несоответствующие действительности сведения о размере скидок "на все товары для ухода за лицом, телом, волосами и средства гигиены в размере 40%". Таким образом реклама была признана ненадлежащей, нарушающей требования п.4 ч. 3 ст. 5 ФЗ.

За допущенное нарушение ритейлеру назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Добавим, это минимально возможное наказание. В худшем случае "Ленте" грозила выплата 500 тысяч рублей.