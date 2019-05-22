Алтайскому депутату поручили налаживать отношения с Люксембургом

В Госдуме под руководством зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахана Умаханова состоялось первое собрание депутатской группы по связям с парламентом Великого Герцогства Люксембург.
Создание депутатской группы получило одобрение в МИД России и поддержано руководством Госдумы. В состав органа вошел депутат от Республики Алтай Иван Белеков, а также его коллеги по нижней палате парламента Евгений Карпов, Николай Малов и Павел Федяев. Информация размещена на сайте Эл Курултая.