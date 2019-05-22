Карта Алтая, качели и фотозона: новый сквер разобьют рядом с барнаульским Главпочтамптом

Новости 22.04.2019 18:15 657

19 апреля на территории Октябрьского района приступили к благоустройству нового зеленого уголка, расположенного около кафе «Лакомка» и Барнаульского почтамта, сообщает сайт администрации города.

В зеленой зоне выложат из тротуарной плитки широкую пешеходную дорожку, установят новый бордюр, лавочки, урны и столбы освещения, а также уложат рулонный газон. Изюминкой зеленого уголка станут качели, карта Алтайского края и фотозона, сделанные из кованого металла.

Работы планируется завершить до 1 июня. Проект, судя по всему, профинансирован инвестором.

Кроме того, на территории Октябрьского района обустроят зеленые уголки по Эмилии Алексеевой, 58, Германа Титова, 2"а", клумбы по Малахова, 45; улице 40 лет Октября, 37, проспекту Ленина, 19, Северо-Западной, 62, Советской, 3 и др.