ОНФ насчитал в Барнауле больше проблемных дорог, чем прокуратура

Новости 22.04.2019 13:00 510

Инспекция ОНФ проверила, в каком состоянии находятся дороги в Барнауле. В ходе рейда выявлен ряд замечаний. Результаты показали, что основные причины появления дефектов связаны с коммунальными авариями, прокладками коммуникаций и некачественного содержания дорог.

Активисты проанализировали состояние городских магистралей, отремонтированных в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017–2018 годах. На «Карте убитых дорог» в Барнауле добавлено 65 участков, которым нужен ремонт. На верхних строчках «народного рейтинга» оказались улицы Ядринцева, Папанинцев, Профинтерна, Максима Горького, Автотранспортная, Заринская, а также проспект Красноармейский.

Выяснилось, что проблемные участки находятся на бульваре 9 Января, из-за коммунальной аварии оказалась разрушенной половина проезжей части протяженностью более 250 м. Провалы появились на улицах Петра Сухова и Эмилии Алексеевой. Как отметили эксперты ОНФ, возле стройплощадок города разрушено или демонтировано более 100 м бортового камня. Например, на пересечении улиц Полярной и Смирнова.

Также в Барнауле есть еще участки, куда дорожники пока не добрались. Многочисленные провалы появились вокруг коммунальных люков и колодцев. Особенно много таких провалов на Красноармейском проспекте. Кроме того, общественники обратили внимание на разрушение асфальтобетона вдоль трамвайных путей. К примеру, такая ситуация наблюдается на всем протяжении улицы Челюскинцев.

По данным ОНФ, шелушение и выкрашивание дорожного полотна, выбоины зафиксированы на улицах Новороссийской, Бехтерева, Матросова, Червонной, Германа Титова, Малахова, Смирнова, Северо-Западной.

Эксперты считают, что эти дефекты во многом обусловлены некачественным содержанием дорог зимой, а на Южном тракте – нарушением технологии укладки асфальтобетона. На проспекте Космонавтов и улице Горно-Алтайской зафиксировано разрушение кромки проезжей части из-за неукрепленной обочины.

Общественники призвали власти устранить дефекты и внесли предложения по предупреждению новых разрушений.