Алтайская «Шишковка» в шестой раз проведет библионочь

Новости 01.04.2019 9:50 78

19 апреля Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова в шестой раз присоединится к международному социокультурному проекту «Библионочь». В этом году «книжный» вечер будет посвящен Году театра, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Название акции - «Сон в Библионочь» - связано с Шекспиром. Участники библионочи смогут прослушать лекции об авторе на английском и русском языках, примерить на себя образ Гамлета. Библиотекари на этот вечер станут эльфами и феями. В программе будут задействованы театральные коллективы региона.

По традиции, в книгохранилище библиотеки состоится квест. Принять участие в нем смогут только те, кто заранее зарегистрируется – для этого на сайте «Шишковки» создана специальная страничка. Также в программе - костюмированный бал, мастер-классы по некоторым направлениям театрального мастерства и изготовлению театральных масок, кукол, увлекательный психотерапевтический тренинг, две музыкальные площадки.

Тем, кто в этот вечер подарит библиотеке книги, вручат сертификат. А у «новичков» будет возможность получить читательский билет с тематическим дизайном и стать участником розыгрыша пригласительных в алтайские театры.

Начало в 18:00.