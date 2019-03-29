Команда АГМУ будет защищать честь СФО в финале Международной олимпиады по хирургии

Новости 21.03.2019 11:15 377

С 9 по 13 апреля в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова состоится финал XXVIII Московской международной студенческой олимпиады по хирургии имени академика М. И. Перельмана.

В финале ожидается участие около 30 команд: это победители региональных этапов от всех федеральных округов России, а также иностранные команды из Беларуси, Казахстана, Украины, Венгрии. Сибирский федеральный округ на олимпиаде будут представлять сборные команды медицинских вузов Алтайского и Красноярского краев, признанные лучшими по итогам участия в X Региональной студенческой Олимпиаде по хирургии СФО.

В состав сборной команды Алтайского государственного медицинского университета вошли 20 студентов лечебного и педиатрического факультетов с первого по шестой курс. Среди них как уже опытные участники финала олимпиады по хирургии в Москве, так и новички, хорошо зарекомендовавшие себя на региональном этапе олимпиады.

В финале олимпиады будущим хирургам предстоит показать свое мастерство в конкурсах по эндоскопии, эндовидеохирургии, вязанию хирургических узлов, гинекологии, торакальной хирургии, пластической хирургии, трансплантологии, урологии, остеосинтезу и др.

В настоящее время участники сборной команды Алтайского медицинского университета усиленно готовятся к выступлению на олимпиаде. Для них организованы консультации по теоретической подготовке и мастер-классы по практическим навыкам от профессоров и преподавателей вуза, заведующих кафедрами, практикующих хирургов.

Итоги финала XXVIII Международной студенческой олимпиады по хирургии имени академика М. И. Перельмана будут подведены 13 апреля.

Напомним, в 2018 году команда Алтайского медуниверситета впервые попала в пятерку лучших студенческих команд на главной хирургической олимпиаде страны и стала единственной командой из Сибирского федерального округа, продемонстрировавшей такой высокий уровень хирургических навыков.