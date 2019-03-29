Депутаты БГД стали наставниками для будущих политиков

Новости 20.03.2019 13:15 286

«Единая Россия» и «Молодая гвардия» в Алтайском крае запустили обучающий конкурс-проект для молодежи «Ты в политике!». Проект стартовал 18 марта. Всего на участие было подано 56 заявок, из них 20 человек поборются за возможность стать помощником депутата БГД.

В рамках проекта наставники - депутаты Барнаульской городской Думы - сформируют состав своих команд из пяти человек на основе презентаций участников. Список наставников формируют депутаты БГД VII созыва: Дмитрий Абалымов, Ксения Белоусова, Александр Ельников и Евгений Носенко.

Проект «Ты в политике!» включает в себя несколько блоков, каждый из которых направлен на выявление качеств, необходимых для работы в статусе помощника депутата. Организаторы отметили главные качества помощника: пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность, инициативность, креативность. Этому и будет посвящена работа на площадках.

На протяжении проекта командам предстоит принять участие в тренингах и семинарах, проведении приема граждан и мероприятиях депутата, а также в работе на избирательном округе наставника. Участники попробуют себя в подготовке пресс-релизов, общении с избирателями и решении проблем избирательного округа наставника, сборе подписей.

В течение проекта участникам необходимо вести свои видео-дневники в социальных сетях. На завершающем мероприятии наставники определят самого креативного помощника, дав оценку видеороликам.

По итогу реализации проекта четыре лучших участника станут помощниками депутатов Барнаульской гордумы.