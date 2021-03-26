Дисплей Super Retina XDR обеспечил новому IPhone самую высокую точность цветопередачи

Еще в прошлом году компания DisplayMate назвала дисплей Super Retina XDR, который используется и в новом IPhone 12 Mini 64, «Лучшим экраном для смартфонов». Исследование показало высокие результаты по всем критериям, таким как коэффициент контрастности, пиковая яркость, точность цветопередачи и т. д. Что же собой представляет этот дисплей и в чем его преимущества.

Уникальная разработка

Отметим, что Retina является запатентованной разработкой Apple, поэтому использовать его в таком формате не сможет больше ни один бренд. Поэтому такая технология применяется только в смартфонах данного производителя. В частности, таким экраном может похвастаться и Apple IPhone 11 128 GB Black, который сегодня можно приобрести по выгодным ценам. Однако при создании последней линейки бренда была использована усовершенствованная его версия – Super Retina XDR. При создании технологии авторы руководствовались высочайшими стандартами компании, что позволило обеспечить дисплею:

расширенный цветовой охват;

высокую яркость;

невероятную контрастность;

точную калибровку изображения.

Благодаря более широкому охвату гаммы темного и светлого цвета получаются действительно глубокими, фотографии и видео выглядят более реалистичными.

Отличия от традиционных OLED-дисплеев

Новый тип дисплея от Apple, по заверениям разработчиков, позволил преодолеть традиционные для OLED экранов сложности. Речь идет о смещении цветов и оттенков при угловом обзоре. Super Retina XDR позволяет сохранять картинку разборчивой и точной под любым углом.

Также сведен к минимуму эффект «прожигания», который проявляется в OLED-панелях при длительном использовании. Использование отдельных пикселей отслеживается специальными алгоритмами, которые готовят данные калибровки дисплея. Таким образом, устройство автоматически регулирует яркость каждого пикселя. Это позволяет обеспечить однородность изображения и практически минимизировать «прожигание».

Однако помимо экрана новая линейка IPhone может порадовать покупателей и многими другими новшествами. Так, в этот раз производитель представил достаточно широкое размерное разнообразие. Самый маленький новый айфон линейки имеет корпус в 5,4 дюйма, самый большой – 6,7 дюйма. Кроме того, все новые смартфоны получили плоские грани на торцах, новые цвета, более прочное стекло Ceramic Shield. Отдельно поклонников бренда порадовало появление ночного режима съемки и возможность снимать видео в 4K формате в стандарте Dolby Vision.