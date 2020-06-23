23 июня, за пару дней до старта досрочного голосования по Конституции и за неделю до основного Владимир Путин вступил с очередным антивирусным обращением. Он уже традиционно объявил о новых выплатах для медиков и семей с детьми, увеличил налог на высокий доход, пообещал денег регионам и расширил льготную ипотеку. А еще глава государство много напоминал об уже принятых им мерах поддержки за последние три месяца. "Политсибру" внимательно послушал "послание" и выделил несколько ключевых моментов.
С конца марта глава государства выступил с обращением к гражданам в четвертый раз (или больше, смотря, что считать обращение, разного рода выступлений было больше). И в очередной раз он объявил новые и действительно беспрецедентные меры поддержки. Итак, президент:
Говоря о новых мерах, глава государства напоминал и о ранее принятых решениях власти, которые, по его словам, очень помогли. Путин сделал акцент на:
В своем выступлении Путин неоднократно отмечал, что власти приняли правильные меры, закрыв границы, объявив нерабочий месяц, введя санитарные запреты.
"У нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив – как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило чёткое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе, что человеческая жизнь – это главное", - подчеркнул Путин.
Медицина справилась, в том числе и благодаря мерам государства в последние несколько лет, экономика - благодаря накопленным резервам и стабильным показателям, а народ, потому что "проявил свои лучшие качества".
Глава государства признал, что некоторые санитарные запреты власти пока не могут отменить, губернаторов попросил подходить к запретам взвешенно и соблюдать баланс интересов бизнеса и защиты населения.
И традиционно поблагодарил медиков, спасателей, тружеников села.
"Перед голосованием по поправкам в Конституцию, которые он инициировал, было логично лично обратиться к жителям и призвать их прийти на избирательные участки. Но большая часть была уделена не поправкам, а социальной политике и бизнесу", - добавил он.
Говоря о ключевых мерах, он выделил поддержку семей. Это должно показать людям: семья в России продолжает оставаться основой, которую государство будет поддерживать. Выплаты медикам - понятное дело, ведь они теперь новые герои. А вот Россия как мировая IT-держава - заявление неоднозначное, но заявка на это очевидна.
Отдельно политехнолог выделил введение прогрессивной шкалы налогов, инициатива имеет яркую социальную окраску. Ответ на вопрос - доколе мы будем собирать деньги смсками, давно себе задают представители сурковского "глубинного народа". И сегодня на него был дан ответ, подчеркнул эксперт.
"В целом, обращение очень ровное, про "ковид" сказано главное — опасность ещё есть, надо быть осторожнее, но жизнь возвращается в нормальное русло. Думаю, что если ФОМ или ВЦИОМ будут делать социологическое исследование, то там будет рост позитивных ожиданий", - подытожил Понкрашев.
Сам Путин в обращении прийти на голосование по Конституции не призывал (агитации же в России нет), но подчеркнул, что поправки вступят в силу только если "народ поддержит". А также, что изменения создадут условия для развития страны и повышения качества жизни.
"Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм", - на такой духоподъемной ноте закончил президент.
А ВЫ, народ, не допускаете, что обнуление В.В.П. нужно, чтобы угомонить чиновничьи кланы от грызни за власть. Что, несомненно, ослабит и так не очень уж экономически сильную Россию. А ведь на РФ висят Курилы, Восточная Пруссия, Крым и дальневосточные земли, на которые заглядывается великий могучий Китай. Что будет после 1924 года во многом будет зависеть от положения дел на период 2020 - 2024 г. Доживём - увидим.