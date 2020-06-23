Дожать заразу. О чем сказал Путин в мотивирующем обращении за несколько дней до голосования

Аналитика 23.06.2020 23:35 314

23 июня, за пару дней до старта досрочного голосования по Конституции и за неделю до основного Владимир Путин вступил с очередным антивирусным обращением. Он уже традиционно объявил о новых выплатах для медиков и семей с детьми, увеличил налог на высокий доход, пообещал денег регионам и расширил льготную ипотеку. А еще глава государство много напоминал об уже принятых им мерах поддержки за последние три месяца. "Политсибру" внимательно послушал "послание" и выделил несколько ключевых моментов.

Новые "плюшки"

С конца марта глава государства выступил с обращением к гражданам в четвертый раз (или больше, смотря, что считать обращение, разного рода выступлений было больше). И в очередной раз он объявил новые и действительно беспрецедентные меры поддержки. Итак, президент:

Продлил на июль и август "коронавирусные" выплаты медикам. Заверил, что они будут учитываться при расчете отпускных.

Продлил до 15 сентября выплаты сотрудникам интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медперсоналу.

Изменил ставку НДФЛ с 13% до 15% с 1 января 2021 года для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год (2% будут начисляться только на сумму дохода более 5 млн). А все вырученные деньги (около 60 млрд рублей) поручил "окрасить" и направлять только на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Поручил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет.

Распространил льготную ипотеку в 6,5% на новое жилье, стоимостью до 6 млн рублей (а не 3 млн, как прежде)

Добавил 100 млрд рублей на программу по льготной ставке кредита для бизнеса под 2% для сохранение занятости.

Предложил давать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.

Бессрочно сократил ставку страховых взносов для IT-бизнеса с 14% до 7,6%, а налога на прибыль с 20% до 3%.

Поручил выделить еще 100 млрд рублей в помощь региональным бюджетам. И 100 млрд - на ремонт и строительство дорог.

Старые "плюшки"

Говоря о новых мерах, глава государства напоминал и о ранее принятых решениях власти, которые, по его словам, очень помогли. Путин сделал акцент на:

Выплатах медикам. Только в июне их получат почти 350 тысяч медработников.

Выделении более 500 млрд рублей на модернизации первичного звена здравоохранения.

Беспроцентных кредитах, списании налогов и страховых взносов, субсидиях на выплату зарплат для бизнеса.

Выплатах на детей в 5 и 10 тысяч рублей.

Поддержке строительства, транспорта, автопрома, сельского хозяйства.

Льготной ипотеке в 6,5%. Ее оформили уже более 45 российских семей.

Мерах поддержки самозанятых.

Выделении регионам 200 млрд рублей.

Ключевые мысли

В своем выступлении Путин неоднократно отмечал, что власти приняли правильные меры, закрыв границы, объявив нерабочий месяц, введя санитарные запреты.

"У нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив – как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило чёткое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе, что человеческая жизнь – это главное", - подчеркнул Путин.

Медицина справилась, в том числе и благодаря мерам государства в последние несколько лет, экономика - благодаря накопленным резервам и стабильным показателям, а народ, потому что "проявил свои лучшие качества".

Глава государства признал, что некоторые санитарные запреты власти пока не могут отменить, губернаторов попросил подходить к запретам взвешенно и соблюдать баланс интересов бизнеса и защиты населения.

И традиционно поблагодарил медиков, спасателей, тружеников села.

Мнение

Обращение Владимира Путина было ожидаемым, сказал "Политсибру" алтайский политтехнолог Антон Понкрашев.

"Перед голосованием по поправкам в Конституцию, которые он инициировал, было логично лично обратиться к жителям и призвать их прийти на избирательные участки. Но большая часть была уделена не поправкам, а социальной политике и бизнесу", - добавил он.

Говоря о ключевых мерах, он выделил поддержку семей. Это должно показать людям: семья в России продолжает оставаться основой, которую государство будет поддерживать. Выплаты медикам - понятное дело, ведь они теперь новые герои. А вот Россия как мировая IT-держава - заявление неоднозначное, но заявка на это очевидна.

Отдельно политехнолог выделил введение прогрессивной шкалы налогов, инициатива имеет яркую социальную окраску. Ответ на вопрос - доколе мы будем собирать деньги смсками, давно себе задают представители сурковского "глубинного народа". И сегодня на него был дан ответ, подчеркнул эксперт.

Акценты

"В целом, обращение очень ровное, про "ковид" сказано главное — опасность ещё есть, надо быть осторожнее, но жизнь возвращается в нормальное русло. Думаю, что если ФОМ или ВЦИОМ будут делать социологическое исследование, то там будет рост позитивных ожиданий", - подытожил Понкрашев.

Сам Путин в обращении прийти на голосование по Конституции не призывал (агитации же в России нет), но подчеркнул, что поправки вступят в силу только если "народ поддержит". А также, что изменения создадут условия для развития страны и повышения качества жизни.

"Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм", - на такой духоподъемной ноте закончил президент.

О чем еще сказал Путин: